Азербайджан и Катар расширяют бизнес-партнерство
- 06 сентября, 2025
- 16:27
Азербайджан и Катар обсудили вопросы расширения партнерских отношений между субъектами предпринимательства.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".
В рамках визита в Катар министр встретился с генеральным исполнительным директором холдинговой компании развития Абу-Даби Мухаммедом Хасаном Аль Сувейди.
В ходе встречи отмечены большие возможности для укрепления совместной инвестиционной деятельности с Катаром.
"Мы обсудили такие вопросы, как взаимные инвестиции, потенциальные совместные проекты, а также расширение партнерских отношений между субъектами предпринимательства обеих стран", - говорится в публикации.
Qətərə səfərimiz çərçivəsində #Qətər İnvestisiya Qurumunun baş icraçı direktoru Məhəmməd Saif Əl-Suveydi ilə görüşdük. Görüş zamanı Qətərlə birgə #investisiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi üçün böyük imkanlar olduğunu qeyd etdik. Qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, potensial birgə… pic.twitter.com/x4QIPSQMS0— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 6, 2025