    Азербайджан и Катар расширяют бизнес-партнерство

    Бизнес
    • 06 сентября, 2025
    • 16:27
    Азербайджан и Катар расширяют бизнес-партнерство

    Азербайджан и Катар обсудили вопросы расширения партнерских отношений между субъектами предпринимательства.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

    В рамках визита в Катар министр встретился с генеральным исполнительным директором холдинговой компании развития Абу-Даби Мухаммедом Хасаном Аль Сувейди. 

    В ходе встречи отмечены большие возможности для укрепления совместной инвестиционной деятельности с Катаром.

    "Мы обсудили такие вопросы, как взаимные инвестиции, потенциальные совместные проекты, а также расширение партнерских отношений между субъектами предпринимательства обеих стран", - говорится в публикации.

