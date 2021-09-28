Азербайджан и Ирак подписали два документа

Сегодня состоялся круглый стол Азербайджан-Ирак о возможностях делового сотрудничества, организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана, при поддержке Федерации торговых палат Ирака.

Сегодня состоялся круглый стол Азербайджан-Ирак о возможностях делового сотрудничества, организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана, при поддержке Федерации торговых палат Ирака.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, в мероприятии приняли участие официальные лица из обеих стран, бизнесмены, работающие в сфере промышленности, сельского хозяйства, пищевой, фармацевтической, строительной, туристической и логистической секторах.

В рамках круглого стола был подписан меморандум о взаимопонимании между KOBİA и Федерацией торговых палат Ирака. Документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и президент Федерации торговых палат Ирака Абдулразаг Аль-Зухири. В документе нашли отражение такие вопросы, как обмен опытом по поддержке МСП, содействие налаживанию связей между азербайджанскими и иракскими предпринимателями.

В ходе мероприятия также было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Азербайджана и Федерацией торговых палат Ирака.

В рамках визита иракская делегация ознакомится с производственным процессом в Пираллахинском промышленном парке, Сумгайытском технопарке, а также на некоторых промышленных предприятиях.