О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан и Ирак подписали два документа

Азербайджан и Ирак подписали два документа Сегодня состоялся круглый стол Азербайджан-Ирак о возможностях делового сотрудничества, организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана, при поддержке Федерации торговых палат Ирака.
Бизнес
28 сентября 2021 г. 16:56
Азербайджан и Ирак подписали два документа

Сегодня состоялся круглый стол Азербайджан-Ирак о возможностях делового сотрудничества, организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана, при поддержке Федерации торговых палат Ирака.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, в мероприятии приняли участие официальные лица из обеих стран, бизнесмены, работающие в сфере промышленности, сельского хозяйства, пищевой, фармацевтической, строительной, туристической и логистической секторах.

В рамках круглого стола был подписан меморандум о взаимопонимании между KOBİA и Федерацией торговых палат Ирака. Документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и президент Федерации торговых палат Ирака Абдулразаг Аль-Зухири. В документе нашли отражение такие вопросы, как обмен опытом по поддержке МСП, содействие налаживанию связей между азербайджанскими и иракскими предпринимателями.

В ходе мероприятия также было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Азербайджана и Федерацией торговых палат Ирака.

В рамках визита иракская делегация ознакомится с производственным процессом в Пираллахинском промышленном парке, Сумгайытском технопарке, а также на некоторых промышленных предприятиях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Iraq ink two documents
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İraq arasında 2 sənəd imzalanıb

Экслюзивные новости

Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 11:03
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
27 сентября 2021 г. 09:42
Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
24 сентября 2021 г. 10:50
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
22 сентября 2021 г. 15:09
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
21 сентября 2021 г. 14:00
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi