Обсуждено развитие азербайджано-иракских отношений

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках своего визита в Ирак встретился с премьер-министром этой страны Мухаммедом Шия ас-Судани.

Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед Шиа ас-Судани принял делегацию, возглавляемую министром экономики Азербайджанской Республики Микаилом Джаббаровым.



Как сообщает Report, было отмечено, что Ирак заинтересован в укреплении связей с Азербайджаном. Азербайджано-иракские отношения развиваются на основе дружественных связей, установленных совместными усилиями глав государств.



Стороны обсудили партнерство в сферах торговли, инвестиций, туризма, транспорта, а также по другим значимым для обеих стран направлениям. На встрече рассмотрено текущее состояние и приоритеты развития азербайджано-иракских экономических связей. Подчеркнута значимость роста двустороннего товарооборота и увеличения взаимных инвестиций.



Делегация во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым провела встречу с вице-премьером, министром нефти Ирака Хайяном Абдулгани.



Стороны отметили наличие благоприятной среды для расширения многовекторного азербайджано-иракского партнерства. Значимое место в развитии экономических связей между странами занимает сфера энергетики. Подчеркнуты возможности взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере.



Азербайджанская делегация проинформировала о проделанной работе в сфере декарбонизации и энергетического перехода. Было отмечено, что объявление 2024 года в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира" и проведение в нашей стране COP29 внесет свой вклад в процесс энергоперехода.



Были обсуждены цели Азербайджана по переходу на зеленую энергетику, реализуемые SOCAR с партнерами проекты в этом направлении, а также возможности сотрудничества по энергетическим вопросам.



Делегация во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым встретилась с министром торговли Ирака Атером Давудом аль-Гурари.



Иракская сторона была проинформирована о реформах в области устойчивого экономического развития и улучшения бизнес-среды Азербайджана. В различных сферах экономики нашей страны работают 160 компаний с иракским капиталом. В прошлом году в структуре экспорта из Азербайджана в Ирак преобладали ненефтегазовые продукты, отмечен экспортный потенциал для иракского рынка и широкие логистические возможности.



Стороны констатировали наличие благоприятных условий для вывода торговых отношений между двумя странами на более высокий уровень. Была отмечена заинтересованность в диверсификации торгово-экономических отношений и важность организации взаимных визитов деловых кругов.



На встрече обсуждены укрепление сотрудничества между деловыми кругами, совместная деятельность по инфраструктурным проектам, проведение азербайджано-иракского бизнес-форума. Иракские предприниматели приглашены посетить Азербайджан для изучения деловых и экспортных возможностей нашей страны.

19:15

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках своего визита в Ирак встретился с премьер-министром этой страны Мухаммедом Шия ас-Судани.

Как сообщает Report, об этом министр написал на странице в социальной сети "X".

"Мы обсудили текущее состояние и приоритеты развития азербайджано-иракских экономических связей. Подчеркнули важность расширения двусторонних торговых связей и увеличения объема взаимных инвестиций", - отметил М.Джаббаров.