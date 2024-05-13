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Cостоится форум между компаниями Азербайджана и стран Центральной Балтии 

Cостоится форум между компаниями Азербайджана и стран Центральной Балтии  С 26 мая по 2 июня делегация Caspian Energy Club International, в рамках проекта LEF Network Azerbaijan, посетит с деловой поездкой Латвию, Эстонию и Финляндию.
Бизнес
13 мая 2024 г. 12:01
Cостоится форум между компаниями Азербайджана и стран Центральной Балтии 

С 26 мая по 2 июня делегация Caspian Energy Club International, в рамках проекта LEF Network Azerbaijan, посетит с деловой поездкой Латвию, Эстонию и Финляндию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Caspian Energy Club International.

Как ожидается, в визите примут участие более 20 азербайджанских компаний. Целью визита является развитие экономических и торговых отношений между Латвией, Эстонией, Финляндией и Азербайджаном, укрепление делового партнерства и развитие двустороннего сотрудничества.

Отметим, что в ходе визита между представителями частного сектора Азербайджана и латвийскими, эстонскими и финскими бизнесменами будут организованы B2B встречи, а также Demo Day, в ходе которого планируется подписание меморандумов и соглашений о сотрудничестве между компаниями, представляющими Азербайджан и страны Центральной Балтии.

"Мы уверены, что все предприниматели, которые планируют принять участие во встречах, смогут извлечь максимальную пользу от проекта LEF Network Azerbaijan и достигнут взаимовыгодного сотрудничества. Партнеры проекта LEF Network Azerbaijan продемонстрировали высокую заинтересованность в экономике Азербайджана. В ходе встреч, проведенных в рамках предыдущего визита, наши партнеры из зарубежных стран ознакомились с бизнес-средой Азербайджана, высоко оценили проводимые в стране реформы, условия, созданные для частного сектора, и заявили, что эти реформы внесут большой вклад в двустороннее сотрудничество”, - отметила управляющий директор Caspian Energy Club International Гюнель Гулиева.

Напомним, что Caspian Energy Club International был ранее выбран официальным партнером проекта LEF Network Azerbaijan, созданного в рамках программы European Union Central Baltic. Трехлетний проект LEF Network Azerbaijan направлен на развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией. Проект, стартовавший в прошлом году, будет поддерживать компании, работающие в сфере зеленых технологий, информационных технологий и образования в течение следующих 3 лет. В рамках данного проекта в течение 36 месяцев планируется подписать контракты между компаниями Финляндии, Эстонии, Латвии и Азербайджана в сфере ИКТ, зеленых технологий и образования. Среди ведущих партнеров проекта такие учреждения, как Торгово-промышленная палата Латвии, Торгово-промышленная палата Эстонии и Университет прикладных наук Сатакунта в Финляндии.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Central Baltic firms to convene at upcoming business forum
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Mərkəzi Baltik ölkələri şirkətləri arasında forum keçiriləcək

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