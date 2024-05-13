Начальник Госслужбы: Формирование конкурентной среды необходимо для стимулирования предпринимательства

Единственным способом обеспечения экономической стабильности в Азербайджане является формирование высококонкурентной экономики.

Единственным способом обеспечения экономической стабильности в Азербайджане является формирование высококонкурентной экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли на Саммите лидеров цепочек поставок.

По его словам, формирование конкурентной среды необходимо для стимулирования предпринимательства.

"Азербайджанское государство предприняло важные шаги в этом направлении. В стране принят Кодекс конкуренции, предпринимаются важные шаги для улучшения бизнес-среды и прозрачности. Конкуренция является важным фактором для того, чтобы малые компании могли развиваться до масштабов крупных", - сказал начальник Госслужбы.