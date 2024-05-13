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В Азербайджане из незаконного оборота изъята крупная партия безакцизных сигарет

В Азербайджане из незаконного оборота изъята крупная партия безакцизных сигарет В Азербайджане из незаконного оборота изъято свыше 1,2 млн табачных изделий без акцизной марки.
Бизнес
13 мая 2024 г. 11:22
В Азербайджане из незаконного оборота изъята крупная партия безакцизных сигарет

В Азербайджане из незаконного оборота изъято свыше 1,2 млн табачных изделий без акцизной марки.

Об этом сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Операция проведена сотрудниками Главного оперативно-следственного управления, Главного таможенного управления Баку и Гянджинского таможенного управления.

"На основе поступившей информации о незаконном ввозе, хранении и реализации большого количества табачных изделий без акцизной марки, согласно соответствующему решению суда проведен обыск в частном доме жителя Товузского района. В ходе обыска в 122 картонных коробках обнаружены 1 млн 219 тыс. 980 различных видов табачных изделий без акцизной марки", - сообщили в ГТК.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda külli miqdarda aksiz markasız siqaretlər aşkar edilib

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