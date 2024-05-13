В Азербайджане из незаконного оборота изъята крупная партия безакцизных сигарет

В Азербайджане из незаконного оборота изъято свыше 1,2 млн табачных изделий без акцизной марки.

В Азербайджане из незаконного оборота изъято свыше 1,2 млн табачных изделий без акцизной марки.

Об этом сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Операция проведена сотрудниками Главного оперативно-следственного управления, Главного таможенного управления Баку и Гянджинского таможенного управления.

"На основе поступившей информации о незаконном ввозе, хранении и реализации большого количества табачных изделий без акцизной марки, согласно соответствующему решению суда проведен обыск в частном доме жителя Товузского района. В ходе обыска в 122 картонных коробках обнаружены 1 млн 219 тыс. 980 различных видов табачных изделий без акцизной марки", - сообщили в ГТК.

По факту ведется расследование.