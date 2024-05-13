Латвия намерена укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства

Мы развиваем с Азербайджаном некоторые бизнес-направления в сельском хозяйстве.

Латвия развивает с Азербайджаном некоторые бизнес-направления в сельском хозяйстве.

Как передает Report, об этом госсекретарь министерства сельского хозяйства Латвии Райвис Кронберг cказал на азербайджано-латвийском бизнес-форуме в Баку.

Он отметил, что развитие касается поставок молочной и рыбной продукции.

"Мы хотим заключить новый меморандум, который предусматривает укрепление сотрудничества в сфере сельского хозяйства с точки зрения обмена опытом в вопросах бизнеса и образования, разработки бизнес-решений", - отметил он.