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Латвия намерена укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства

Латвия намерена укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства Мы развиваем с Азербайджаном некоторые бизнес-направления в сельском хозяйстве.
Бизнес
13 мая 2024 г. 12:09
Латвия намерена укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства

Латвия развивает с Азербайджаном некоторые бизнес-направления в сельском хозяйстве.

Как передает Report, об этом госсекретарь министерства сельского хозяйства Латвии Райвис Кронберг cказал на азербайджано-латвийском бизнес-форуме в Баку.

Он отметил, что развитие касается поставок молочной и рыбной продукции.

"Мы хотим заключить новый меморандум, который предусматривает укрепление сотрудничества в сфере сельского хозяйства с точки зрения обмена опытом в вопросах бизнеса и образования, разработки бизнес-решений", - отметил он.

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Версия на английском языке Latvia intends to strengthen agricultural cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Latviya Azərbaycanla kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

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