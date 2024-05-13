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Обнародован объем инвестиций между Азербайджаном и Латвией

Обнародован объем инвестиций между Азербайджаном и Латвией С 1995 по 2023 год объем латвийских инвестиций в Азербайджан составил 166 млн долларов США, столько же составил объем инвестиций Азербайджана в Латвию.
Бизнес
13 мая 2024 г. 12:02
Обнародован объем инвестиций между Азербайджаном и Латвией

С 1995 по 2023 год объем латвийских инвестиций в Азербайджан составил 166 млн долларов США, столько же составил объем инвестиций Азербайджана в Латвию.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Латвией развиваются, а объем товарооборота увеличивается:

"В 2023 году объем товарооборота между странами составил 65 млн долларов США, экспорт Азербайджана в Латвию увеличился на 64% и достиг 45 млн долларов США".

В январе-феврале этого года товарооборот составил 6 млн долларов США, из которых 4 млн долларов США обеспечены импортом и 2 млн долларов США - экспортом.

По состоянию на начало февраля текущего года в Азербайджане в сфере промышленности, транспорта, торговли и услуг зарегистрировано 69 компаний с латвийским капиталом, 48 из которых активно функционируют.

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Версия на английском языке Volume of investments between Azerbaijan and Latvia revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Latviya arasında investisiyaların həcmi açıqlanıb

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