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Романс Наудиньш: Спикер парламента Латвии в ближайшие дни совершит визит в Азербайджан

Романс Наудиньш: Спикер парламента Латвии в ближайшие дни совершит визит в Азербайджан Спикер парламента Латвии Дайга Миериня совершит визит в Азербайджан в ближайшие дни.
Бизнес
13 мая 2024 г. 11:59
Романс Наудиньш: Спикер парламента Латвии в ближайшие дни совершит визит в Азербайджан

Спикер парламента Латвии Дайга Миериня совершит визит в Азербайджан в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом сказал советник Министерства сельского хозяйства Латвии Романс Наудиньш на азербайджано-латвийском бизнес-форуме в Баку.

Наудиньш отметил, что глава латвийского парламента считает приоритетными отношения с Азербайджаном.

"Мы думаем, что этот визит также будет способствовать укреплению отношений между нашими странами", - сказал Наудиньш.

Он также отметил, что Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства, которое не исключает и создание в Азербайджане совместных предприятий.

"Это позволит другим странам, в том числе и Латвии рассматривать Азербайджан как центр развития и позволит латвийским компаниям активизировать бизнес в этой стране. В то же время мы предлагаем азербайджанским компаниям развивать деятельность в Латвии. Для предприятий, которые создаются в Латвии, есть возможность использования средств европейского фонда, а производимая продукция может экспортироваться в Европейский союз", - сказал он.

Также Наудиньш поздравил Азербайджан с восстановлением территориальной целостности и освобождением территорий, назвав это "большим геополитическим успехом".

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Версия на азербайджанском языке Romans Naudinş: “Latviya parlamentinin sədri yaxın günlərdə Azərbaycana səfər edəcək”
Версия на английском языке Romans Naudins: Latvia interested in agricultural cooperation with Azerbaijan

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