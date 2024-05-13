Романс Наудиньш: Спикер парламента Латвии в ближайшие дни совершит визит в Азербайджан

Спикер парламента Латвии Дайга Миериня совершит визит в Азербайджан в ближайшие дни.

Спикер парламента Латвии Дайга Миериня совершит визит в Азербайджан в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом сказал советник Министерства сельского хозяйства Латвии Романс Наудиньш на азербайджано-латвийском бизнес-форуме в Баку.

Наудиньш отметил, что глава латвийского парламента считает приоритетными отношения с Азербайджаном.

"Мы думаем, что этот визит также будет способствовать укреплению отношений между нашими странами", - сказал Наудиньш.

Он также отметил, что Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства, которое не исключает и создание в Азербайджане совместных предприятий.

"Это позволит другим странам, в том числе и Латвии рассматривать Азербайджан как центр развития и позволит латвийским компаниям активизировать бизнес в этой стране. В то же время мы предлагаем азербайджанским компаниям развивать деятельность в Латвии. Для предприятий, которые создаются в Латвии, есть возможность использования средств европейского фонда, а производимая продукция может экспортироваться в Европейский союз", - сказал он.

Также Наудиньш поздравил Азербайджан с восстановлением территориальной целостности и освобождением территорий, назвав это "большим геополитическим успехом".