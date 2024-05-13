Названы товары с экспортным потенциалом из Азербайджана в Латвию

Продукция ненефтяной промышленности Азербайджана, в частности сельскохозяйственной и перерабатывающей входит в перечень потенциальных товаров для экспорта в Латвию.

Продукция ненефтяной промышленности Азербайджана, в частности сельскохозяйственной и перерабатывающей входит в перечень потенциальных товаров для экспорта в Латвию.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, азербайджанские компании могут выйти на рынок стран Балтии, используя латвийский рынок в качестве площадки.

Абдуллаев отметил, что сегодняшний бизнес-форум между Азербайджаном и Латвией будет способствовать расширению двусторонних отношений.

"В Азербайджан приехали несколько компаний из Латвии, среди них преобладают представленные в продовольственном секторе. Эти компании имеют большой опыт в области сельского хозяйства", - сказал Абдуллаев.