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Названы товары с экспортным потенциалом из Азербайджана в Латвию

Названы товары с экспортным потенциалом из Азербайджана в Латвию Продукция ненефтяной промышленности Азербайджана, в частности сельскохозяйственной и перерабатывающей входит в перечень потенциальных товаров для экспорта в Латвию.
Бизнес
13 мая 2024 г. 14:08
Названы товары с экспортным потенциалом из Азербайджана в Латвию

Продукция ненефтяной промышленности Азербайджана, в частности сельскохозяйственной и перерабатывающей входит в перечень потенциальных товаров для экспорта в Латвию.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, азербайджанские компании могут выйти на рынок стран Балтии, используя латвийский рынок в качестве площадки.

Абдуллаев отметил, что сегодняшний бизнес-форум между Азербайджаном и Латвией будет способствовать расширению двусторонних отношений.

"В Азербайджан приехали несколько компаний из Латвии, среди них преобладают представленные в продовольственном секторе. Эти компании имеют большой опыт в области сельского хозяйства", - сказал Абдуллаев.

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Версия на английском языке AZPROMO eyes Latvian market for Azerbaijani non-oil industrial products
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Latviyaya ixrac potensialı olan məhsullar açıqlanıb

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