Азербайджан и Индия готовятся к устранению двойного налогообложения

Между Азербайджаном и Индией состоялись переговоры по открытым пунктам проекта Соглашения об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Между Азербайджаном и Индией состоялись переговоры по открытым пунктам проекта Соглашения об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщили Report в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, с азербайджанской стороны в переговорах приняли участие замначальника Главного управления международного налогообложения и налогового мониторинга Госслужбы Джейхун Исмаилов, начальник отдела Международного налогообложения Элькин Мамедов и другие уполномоченные лица. С индийской стороны переговоры вели уполномоченные лица Минфина и представитель посольства в Азербайджане.

В ходе встречи были обсуждены оставшиеся открытыми вопросы, связанные с "Преамбулой", "Дивидендами", "Ограничением прав" и Протокольной частями Соглашения, а также сложности, возникающие при применении таких соглашений на практике. Было отмечено, что в случае подписания соглашения будут созданы благоприятные условия для инвесторов обеих стран, документ будет иметь важное значение для обмена информацией и формирования эффективного отношения к взысканию налоговой задолженности.

Обсуждения прошли в атмосфере взаимопонимания. В результате трехдневных обсуждений достигнута договоренность по всем открытым пунктам проекта Соглашения, касающимся налогообложения.