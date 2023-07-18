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Азербайджан и ICCIA обсудили расширение торгово-экономических отношений

Азербайджан и ICCIA обсудили расширение торгово-экономических отношений Обсуждено расширение торгово-экономических отношений между Азербайджаном и странами-членами Исламской торговой, промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA).
Бизнес
18 июля 2023 г. 11:44
Азербайджан и ICCIA обсудили расширение торгово-экономических отношений

Обсуждено расширение торгово-экономических отношений между Азербайджаном и странами-членами Исламской торговой, промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Вместе с президентом Исламской торговой, промышленной и сельскохозяйственной палаты Абдуллой Салехом Камелем мы подчеркнули важность проведения в Баку 35-го заседания Совета директоров ICCIA. Мы обменялись мнениями об эффективном сотрудничестве нашей страны с организацией и возможностях расширения торгово-экономических отношений со странами-членами", - написал министр.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, ICCIA mull expansion of economic and trade relations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və ICCIA iqtisadi-ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsini müzakirə edib

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