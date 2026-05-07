    Азербайджан и Германия расширяют сотрудничество в транспортной сфере

    Азербайджан и Германия обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и авиаперевозок.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

    "В городе Лейпциг мы провели встречу с министром транспорта Германии Патриком Шнайдером. В ходе встречи обсудили вопросы расширения существующих возможностей сотрудничества между нашими странами в транспортной сфере, в частности в области автомобильных и воздушных перевозок", - написал министр.

    Azərbaycan və Almaniya nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir
    Azerbaijan, Germany expand co-op in transport sector

