Микаил Джаббаров и Марта Кос обсудили развитие транспорта и логистики в Азербайджане
Бизнес
- 22 января, 2026
- 18:53
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос обменялись мнениями о перспективах расширения двусторонних экономических отношений на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Как передает Report, об этом Микаил Джаббаров написал в соцсети X.
"На встрече обсуждались приоритетные направления экономического сотрудничества Азербайджана и ЕС, расширение партнерства в сферах торговли и энергетики, а также меры, предпринимаемые для развития транспортно-логистической инфраструктуры", - говорится в публикации.
