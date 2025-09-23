Азербайджан и Черногория обсудили укрепление экономического сотрудничества
- 23 сентября, 2025
- 12:55
Азербайджан придает важность развитию экономических связей с Черногорией.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".
Он отметил, что в рамках проходящего в Баку I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF-2025) состоялась продуктивная встреча с министром туризма Черногории Симонидой Кордич.
Министр подчеркнул, что стороны провели обмен мнениями по укреплению экономического сотрудничества, включая совместную деятельность в сферах торговли, инвестиций и транспорта: "Форум является важной платформой для создания новых возможностей в этом отношении".
