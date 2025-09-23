İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan Monteneqro ilə iqtisadi əlaqələrin inkişafına önəm verir"

    Biznes
    • 23 sentyabr, 2025
    • 12:31
    Mikayıl Cabbarov: Azərbaycan Monteneqro ilə iqtisadi əlaqələrin inkişafına önəm verir

    Azərbaycan Monteneqro ilə iqtisadi əlaqələrin inkişafına önəm verir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində Monteneqronun turizm naziri Simonida Kordiç ilə faydalı görüş keçirilib.

    O qeyd edib ki, iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın, o cümlədən ticarət, investisiya və nəqliyyat sahələrində birgə fəaliyyətin möhkəmləndirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb: "Forum bu baxımdan yeni imkanlar yaratmaq üçün əhəmiyyətli platformadır".

    Mikayıl Cabbarov AIIF-2025 monteneqro
    Азербайджан и Черногория обсудили укрепление экономического сотрудничества

    Son xəbərlər

    13:11

    Gələn il bir çox xarici ölkələrin nümayəndələri tibbi turizm sahəsi ilə tanış olmaq üçün Azərbaycana gələcək

    Sağlamlıq
    13:10

    Rasim Mövsümzadə: "UEFA Çempionlar Liqasını qazanması Dembeleni favoritə çevirmişdi"

    Futbol
    13:03

    "Coursera" platformasının 70 min nəfəri əhatə etməsi planlaşdırılır

    Sənaye
    13:03

    Şuşanın Baş planında daşınmaz əmlak layihələri üçün ərazilər müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    13:01

    Azərbaycanda yaradılacaq "4.0 Sənaye Mərkəzi"ndə istehsal xətti olacaq

    Sənaye
    12:56

    "Uzbekistan Airways" "Boeing"dən 22 təyyarə alır

    Digər ölkələr
    12:51

    BMT: İrəvanda Cənubi Qafqazda ən pis hava keyfiyyəti müşahidə edilir

    Region
    12:49

    Mingəçevir və Yevlaxda 32 minə yaxın abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    12:45

    "Quba" klubunun baş məşqçisi: "Basketbolçuların fiziki hazırlığı qənaətbəxşdir"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti