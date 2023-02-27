Азербайджан и Беларусь подписали план сотрудничества в таможенной сфере

Подписан "План двустороннего сотрудничества в области таможенной работы между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь".

Подписан "План двустороннего сотрудничества в области таможенной работы между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь".

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана, документ был подписан в рамках визита в Республику Беларусь по приглашению Таможенной службы этой страны делегации во главе с председателем ГТК, генерал-лейтенантом таможенной службы Шахином Багировым.

С белорусской стороны документ был подписан главой таможенного ведомства Владимиром Орловским.

На встрече также обсуждалась роль связей между таможенными службами Азербайджана и Беларуси, в частности в укреплении сотрудничества в экономической сфере. Стороны обсудили вопросы, связанные с цифровизацией в таможенной системе, применением информационных технологий, анализом рисков, организацией взаимного обмена информацией и опытом в сфере транзита, почтовых перевозок.

В ходе встречи была показана презентация о деятельности белорусской таможенной службы.

После встречи члены азербайджанской делегации посетили структурное подразделение белорусской таможенной службы, где оформляются посылки, перевозимые почтой, и наблюдали за процессами таможенного контроля и сортировки.