Азербайджан и АБР обсудили увеличение ненефтегазового экспорта

Вопросы расширения ненефтяного экспорта Азербайджана и эффективного использования его потенциала обсуждены с миссией Азиатского банка развития (АБР).

Вопросы расширения ненефтяного экспорта Азербайджана и эффективного использования его потенциала обсуждены с миссией Азиатского банка развития (АБР).

Об этом Report сообщили в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

На встрече речь шла о диверсификации экспортных товаров, расширении географии поставок, возможных стратегиях и технической поддержке АБР.

Заместитель исполнительного директора AZPROMO Турал Гаджилы рассказал о деятельности агентства, механизмах, применяемых для стимулирования ненефтяного экспорта, а также об основных продуктах, представленных в ненефтегазовом экспорте нашей страны, основных экспортных рынках и производственных отраслях с высоким экспортным потенциалом.

Кристиан Росбах, главный экономист АБР, отметил, что это первая миссия банка, направленная на изучение цепочек добавленной стоимости в Азербайджане. Он также подчеркнул, что аналогичное исследование проводилось в Грузии.

Стороны договорились о подготовке совместных предложений и обмене результатами исследований AZPROMO по экспортному потенциалу.