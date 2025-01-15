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Азербайджан и АБИИ обсудили сотрудничество по проектам в энергетике и транспорте

Азербайджан и АБИИ обсудили сотрудничество по проектам в энергетике и транспорте 17:17
Бизнес
15 января 2025 г. 17:34
Азербайджан и АБИИ обсудили сотрудничество по проектам в энергетике и транспорте

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил вопросы сотрудничества по проектам в энергетике и транспорте с главным инвестиционным директором Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Константином Лимитовским.

Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Было приятно встретиться с К.Лимитовским. Мы обсудили вопросы партнерства по инфраструктурным, энергетическим и транспортным проектам. Подчеркнули важность определения новых направлений для эффективного сотрудничества", - отмечается в публикации министра.

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Версия на английском языке Azerbaijan, AIIB explore partnership on energy projects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan AIIB ilə enerji layihələri üzrə tərəfdaşlığı müzakirə edib

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