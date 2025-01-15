Азербайджан и АБИИ обсудили сотрудничество по проектам в энергетике и транспорте

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил вопросы сотрудничества по проектам в энергетике и транспорте с главным инвестиционным директором Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Константином Лимитовским.
Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
"Было приятно встретиться с К.Лимитовским. Мы обсудили вопросы партнерства по инфраструктурным, энергетическим и транспортным проектам. Подчеркнули важность определения новых направлений для эффективного сотрудничества", - отмечается в публикации министра.
Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının (@AIIB_Official) baş #investisiya direktoru Konstantin Limitovski ilə görüşmək xoş oldu. İnfrastruktur, #enerji və nəqliyyat layihələri üzrə tərəfdaşlıq məsələlərini müzakirə etdik. Səmərəli əməkdaşlıq üçün yeni istiqamətlərin… pic.twitter.com/OvRxWkanmR