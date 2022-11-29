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Азербайджан готовится к устранению двойного налогообложения с Португалией

Азербайджан готовится к устранению двойного налогообложения с Португалией Государственная налоговая служба при Министерстве экономики и Министерство финансов Португалии согласовали некоторые положения в проекте конвенции между двумя странами об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении у
Бизнес
29 ноября 2022 г. 18:28
Азербайджан готовится к устранению двойного налогообложения с Португалией

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики и Министерство финансов Португалии согласовали некоторые положения в проекте конвенции между двумя странами об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Как сообщили Report в Государственной налоговой службе, переговоры прошли в столице Португалии Лиссабоне.

В результате четырехдневных переговоров было достигнуто согласие по всем положениям проекта конвенции, касающимся налогообложения.

В рамках визита также состоялся обмен мнениями на тему "Трансфертные цены" с должностными лицами португальской налоговой и таможенной организации. В ходе обсуждений был рассмотрен передовой опыт различных стран, стороны договорились о дальнейшем углублении сотрудничества в этой области.

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