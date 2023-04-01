Азербайджан экспортировал больше всего ненефтяной продукции в Турцию и Россию

В феврале текущего года Азербайджан экспортировал больше всего продукции ненефтяного сектора в Турцию (167,2 млн долларов США).

В феврале текущего года Азербайджан экспортировал больше всего продукции ненефтяного сектора в Турцию (167,2 млн долларов США).

Как передает Report, об этом говорится в мартовском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За Турцией следуют Российская Федерация (69,6 млн долларов США) и Грузия (40,3 млн долларов США).

В феврале 2023 года объем ненефтяного экспорта составил 366,9 млн долларов США. В этом месяце стоимость экспорта продовольственной продукции составила 53,4 млн долларов США, непродовольственной продукции - 313,5 млн долларов США.

В январе-феврале 2023 года в Турцию было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 273,9 млн долларов США, Россию - 137,7 млн долларов США, Грузию - 64,7 млн долларов США, Казахстан - 19,4 млн долларов США и Швейцарию - 19 млн долларов США.

Статистическая стоимость совместного экспорта сельскохозяйственной и агропромышленной продукции составила 124,8 млн долларов США. За отчетный период экспорт плодоовощной продукции составил 92,2% от группы аграрной продукции. Стоимость продукции агропромышленного комплекса, занимающей значительное место в структуре ненефтегазового экспорта, выросла на 90,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За январь-февраль 2023 года в списке экспортируемых товаров ненефтяного сектора первое место заняла электроэнергия (227,2 млн долларов США). За ней следуют полипропилен первичной формы (23,6 млн долларов США) и фундук (23,3 млн долларов США).

За отчетный период экспорт алкогольных и безалкогольных напитков вырос в 6,6 раза, сахара – на 78,5%, чая – на 22,7%.

За первые два месяца общий экспорт Азербайджана составил 4,5 млрд долларов США, экспорт ненефтяного сектора - 651,4 млн долларов США.