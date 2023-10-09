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Азербайджан был представлен на заседании руководителей налоговых служб стран СНГ

Азербайджан был представлен на заседании руководителей налоговых служб стран СНГ Заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Илькин Велиев принял участие в заседании координационного совета руководителей налоговых служб стран СНГ.
Бизнес
9 октября 2023 г. 17:13
Азербайджан был представлен на заседании руководителей налоговых служб стран СНГ

Заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Илькин Велиев принял участие в заседании координационного совета руководителей налоговых служб стран СНГ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы о налоговых реформах в странах СНГ, использовании технологических (цифровых) решений и методов анализа больших объемов информации в целях повышения эффективности налогового администрирования. Кроме того, обсуждались возможности инновационных механизмов, работа в области совершенствования человеческих ресурсов, основные показатели деятельности налоговых органов за 2022 год и другие вопросы.

Участники встречи обсудили итоги работы координационного совета на 2022-2023 годы и план работы на 2023-2024 годы.

В заключение было принято решение провести 31-е ежегодное заседание координационного совета во второй половине 2024 года в Кыргызстане.

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