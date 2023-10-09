Азербайджан был представлен на заседании руководителей налоговых служб стран СНГ

Заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Илькин Велиев принял участие в заседании координационного совета руководителей налоговых служб стран СНГ.

Заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Илькин Велиев принял участие в заседании координационного совета руководителей налоговых служб стран СНГ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы о налоговых реформах в странах СНГ, использовании технологических (цифровых) решений и методов анализа больших объемов информации в целях повышения эффективности налогового администрирования. Кроме того, обсуждались возможности инновационных механизмов, работа в области совершенствования человеческих ресурсов, основные показатели деятельности налоговых органов за 2022 год и другие вопросы.

Участники встречи обсудили итоги работы координационного совета на 2022-2023 годы и план работы на 2023-2024 годы.

В заключение было принято решение провести 31-е ежегодное заседание координационного совета во второй половине 2024 года в Кыргызстане.