О нас

Азербайджан будет сотрудничать с промышленным кластером Татарстана

Азербайджан будет сотрудничать с промышленным кластером Татарстана В рамках международной выставки Russia Halal Expo, проходящей в городе Казань (Республика Татарстан Российской Федерации), подписан Меморандум о сотрудничестве между Агентством развития экономических зон (АРЭЗ) и Промышленным кластером Татарстана.
Бизнес
20 мая 2023 г. 12:49
Азербайджан будет сотрудничать с промышленным кластером Татарстана

В рамках международной выставки Russia Halal Expo, проходящей в городе Казань (Республика Татарстан Российской Федерации), подписан Меморандум о сотрудничестве между Агентством развития экономических зон Азербайджана (АРЭЗ) и Промышленным кластером Татарстана.

Как сообщает Report, согласно документу, предусматривается установление связей сотрудничества между предпринимателями обеих стран и поддержка развития предпринимательской деятельности, реализация совместных проектов в сфере промышленности, организация бизнес-поездок, разработка проектов, представляющих взаимный интерес.

Меморандум подписали председатель правления Агентства развития экономических зон Эльшад Нуриев и председатель правления Промышленного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров.

Отметим, что выставка Russia Halal Expo организована в рамках 14-го Международного экономического форума "Россия – исламский мир: Казанский форум 2023". Цель двухдневной выставки – поддержать производителей из СНГ и других стран в представлении своей халяльной продукции и различных услуг, а также покупателей и продавцов в поиске новых рынков сбыта и надежных поставщиков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİqtisadiyyat Nazirliyi Tatarıstanın Sənaye Klasteri ilə əməkdaşlıq edəcək

Экслюзивные новости

Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi