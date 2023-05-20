Азербайджан будет сотрудничать с промышленным кластером Татарстана

В рамках международной выставки Russia Halal Expo, проходящей в городе Казань (Республика Татарстан Российской Федерации), подписан Меморандум о сотрудничестве между Агентством развития экономических зон (АРЭЗ) и Промышленным кластером Татарстана.

В рамках международной выставки Russia Halal Expo, проходящей в городе Казань (Республика Татарстан Российской Федерации), подписан Меморандум о сотрудничестве между Агентством развития экономических зон Азербайджана (АРЭЗ) и Промышленным кластером Татарстана.

Как сообщает Report, согласно документу, предусматривается установление связей сотрудничества между предпринимателями обеих стран и поддержка развития предпринимательской деятельности, реализация совместных проектов в сфере промышленности, организация бизнес-поездок, разработка проектов, представляющих взаимный интерес.

Меморандум подписали председатель правления Агентства развития экономических зон Эльшад Нуриев и председатель правления Промышленного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров.

Отметим, что выставка Russia Halal Expo организована в рамках 14-го Международного экономического форума "Россия – исламский мир: Казанский форум 2023". Цель двухдневной выставки – поддержать производителей из СНГ и других стран в представлении своей халяльной продукции и различных услуг, а также покупателей и продавцов в поиске новых рынков сбыта и надежных поставщиков.