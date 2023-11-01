Азербайджан будет сотрудничать с компаниями ОАЭ для привлечения инвестиций из третьих стран

Азербайджан будет совместно с компаниями из Дубая работать над привлечением инвестиций из третьих стран.

Азербайджан будет совместно с компаниями из Дубая работать над привлечением инвестиций из третьих стран.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Согласно информации, AZPROMO провела встречу с представителями Международной палаты Дубая, на которой стороны обменялись мнениями по вопросу о сотрудничестве.

Было констатировано, что существует широкая перспектива для активизации партнерства в торговой, инвестиционной, транспортно-логистической сферах, изучения новых возможностей для бизнеса.

Стороны отметили, что в следующем году планируется участие азербайджанских компаний в экспортной миссии в Объединенных Арабских Эмиратах, а также в международной продовольственной выставке Gulfood 2024, которая пройдет в Дубае единым стендом.

Компании ОАЭ в свою очередь также планируют ответный визит в Азербайджан в будущем году.