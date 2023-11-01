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Азербайджан будет сотрудничать с компаниями ОАЭ для привлечения инвестиций из третьих стран

Азербайджан будет сотрудничать с компаниями ОАЭ для привлечения инвестиций из третьих стран Азербайджан будет совместно с компаниями из Дубая работать над привлечением инвестиций из третьих стран.
Бизнес
1 ноября 2023 г. 15:03
Азербайджан будет сотрудничать с компаниями ОАЭ для привлечения инвестиций из третьих стран

Азербайджан будет совместно с компаниями из Дубая работать над привлечением инвестиций из третьих стран.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Согласно информации, AZPROMO провела встречу с представителями Международной палаты Дубая, на которой стороны обменялись мнениями по вопросу о сотрудничестве.

Было констатировано, что существует широкая перспектива для активизации партнерства в торговой, инвестиционной, транспортно-логистической сферах, изучения новых возможностей для бизнеса.

Стороны отметили, что в следующем году планируется участие азербайджанских компаний в экспортной миссии в Объединенных Арабских Эмиратах, а также в международной продовольственной выставке Gulfood 2024, которая пройдет в Дубае единым стендом.

Компании ОАЭ в свою очередь также планируют ответный визит в Азербайджан в будущем году.

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Версия на английском языке Azerbaijan to work with Dubai companies to attract investment from third countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dubay şirkətləri ilə 3-cü ölkələrdən investisiya cəlb etmək üçün iş aparacaq

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