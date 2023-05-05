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Азербайджан будет сотрудничать с американской компанией в сфере IV промышленной революции

Азербайджан будет сотрудничать с американской компанией в сфере IV промышленной революции Азербайджан и американская образовательная онлайн-платформа Coursera будут сотрудничать в области IV промышленной революции.
Бизнес
5 мая 2023 г. 16:31
Азербайджан будет сотрудничать с американской компанией в сфере IV промышленной революции

Азербайджан и американская образовательная онлайн-платформа Coursera будут сотрудничать в области IV промышленной революции.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Согласно информации, предварительная договоренность об этом была достигнута на саммите по развитию мероприятия "Всемирный экономический форум 2023" в Женеве, Швейцария. В рамках мероприятия, в котором приняли участие официальные лица разных стран, представители мирового бизнеса и международных организаций, была проведена 51 сессия по вопросам глобального экономического сотрудничества, устойчивой и инклюзивной экономической политики, вызовов и возможностей, созданных технологиями IV промышленной революции для сферы занятости, и другим темам.

На сессиях саммита были обсуждены новые тенденции и подходы в мировой экономике, меры, направленные на повышение социального благосостояния, и другие вопросы.

В рамках саммита первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев провел встречи с исполнительными директорами Всемирного экономического форума Миреком Душеком и Саадией Захиди, представителями компании Coursera, обменялся мнениями о возможных новых направлениях сотрудничества. С компанией было достигнуто предварительное соглашение о сотрудничестве в области IV промышленной революции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ABŞ şirkəti ilə IV Sənaye İnqilabı sahəsində əməkdaşlıq edəcək

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