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Азербайджан будет производить внедорожники

Азербайджан будет производить внедорожники Цена "джипа" будет меняться в зависимости от комплектации
Бизнес
27 ноября 2020 г. 12:42
Азербайджан будет производить внедорожники

С марта 2021 года в Азербайджане начнется производство внедорожников.

Об этом Report рассказал председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов.

По словам Ахундова, в связи с этим уже ведутся переговоры с рядом компаний:

"В нашей стране большой спрос на "джипы", и с учетом этого мы планируем их производство с марта. Мы уже начали переговоры с рядом зарубежных производителей автомобилей, у нас есть предварительные договоренности. Автомобили планируется производить на Нефтчалинском автомобильном заводе. Цена "джипа" будет меняться в зависимости от комплектации".

Напомним, что Нефтчалинский автомобильный завод является резидентом Нефтчалинского промышленного квартала.

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Версия на английском языке Azerbaijan to start producing SUVs next year
Версия на азербайджанском языке Gələn il Azərbaycan “Cip” istehsalına başlayacaq

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