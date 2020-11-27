Азербайджан будет производить внедорожники

Цена "джипа" будет меняться в зависимости от комплектации

С марта 2021 года в Азербайджане начнется производство внедорожников.

Об этом Report рассказал председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов.

По словам Ахундова, в связи с этим уже ведутся переговоры с рядом компаний:

"В нашей стране большой спрос на "джипы", и с учетом этого мы планируем их производство с марта. Мы уже начали переговоры с рядом зарубежных производителей автомобилей, у нас есть предварительные договоренности. Автомобили планируется производить на Нефтчалинском автомобильном заводе. Цена "джипа" будет меняться в зависимости от комплектации".

Напомним, что Нефтчалинский автомобильный завод является резидентом Нефтчалинского промышленного квартала.