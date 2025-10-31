Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Азербайджан удвоил доход от экспорта золота

    • 31 октября, 2025
    • 12:14
    Азербайджан удвоил доход от экспорта золота

    В январе–сентябре 2025 года Азербайджан экспортировал золото на сумму $238 млн, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский выпуск экспортного обзора Центра анализа и коммуникаций экономических реформ.

    Только в сентябре Азербайджан экспортировал золота на $27,4 млн, что на 45,75% больше, чем в сентябре 2024 года.

    В целом за 9 месяцев 2025 года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 7,7% и достиг $2,6 млрд.

    Azərbaycan qızıl ixracından gəlirini 2 dəfədən çox artırıb
    Azerbaijan's gold exports reach $238M in January–September 2025

    Лента новостей