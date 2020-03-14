AZAL временно прекращает полеты в три страны

Учитывая объявленную пандемию из-за коронавируса со стороны ВОЗ, в рамках мер, проводимых по ограничению распространения COVID-19, с 15 марта временно приостанавливаются полёты "Азербайджанских Авиалиний" по направлениям Баку-Париж-Баку, Баку-Берлин-Баку, Баку-Нурсултан-Баку, Баку-Актау-Баку, Баку-Алматы-Баку.

Как передает Report, об этом сообщили из Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

В дополнение к информации Оперативного штаба от 12 марта 2020-го года сообщили, что посольства и консульства будут временно выдавать въездные визы в страну на ограниченном основании.