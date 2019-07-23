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AZAL продолжит летать в Нью Йорк

AZAL продолжит летать в Нью Йорк

Государственная авиакомпания AZAL будет и дальше осуществлять полеты по маршруту Баку – Нью-Йорк.

Как сообщает Report, что об этом говорится в заявлении авиакомпании. 

Отмечается, что принимая во внимание оптимизацию технических возможностей флотилии и многочисленные пожелания пассажиров, компания «Азербайджанские авиалинии» приняла решение еще год не приостанавливать полеты из Баку в Нью-Йорк.

Таким образом, прямые авиарейсы по указанной линии будут продолжаться согласно зимнему графику азербайджанского государственного авиаперевозчика.

Отмечается, что рейсы Баку – Нью-Йорк (аэропорт JFK) будут осуществляться самолетами Boeing 787 Dreamliner 2 раза в неделю – по понедельникам и субботам. 

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