AZAL продолжит летать в Нью Йорк

Государственная авиакомпания AZAL будет и дальше осуществлять полеты по маршруту Баку – Нью-Йорк.

Как сообщает Report, что об этом говорится в заявлении авиакомпании.

Отмечается, что принимая во внимание оптимизацию технических возможностей флотилии и многочисленные пожелания пассажиров, компания «Азербайджанские авиалинии» приняла решение еще год не приостанавливать полеты из Баку в Нью-Йорк.

Таким образом, прямые авиарейсы по указанной линии будут продолжаться согласно зимнему графику азербайджанского государственного авиаперевозчика.

Отмечается, что рейсы Баку – Нью-Йорк (аэропорт JFK) будут осуществляться самолетами Boeing 787 Dreamliner 2 раза в неделю – по понедельникам и субботам.