AZAL обновил расписание авиарейсов Баку-Женева

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Начиная с 5 февраля рейсы AZAL J2-5009/J2-5010 из Баку в Женеву будут выполняться два раза в неделю по обновленному расписанию.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии", вылет из Баку с этой даты будет осуществляться по вторникам в 07:00 утра, прибытие в Женеву - в 09:00 по местному времени. Обратный вылет из Женевы в 10:00 утра, прибытие в Баку - в 17:45 по местному времени.

По пятницам вылет из Баку - в 06:30, прибытие в Женеву - в 08:25; вылет из Женевы - в 09:25, прибытие в Баку - в 17:10.

Рейсы AZAL выполняются в рамках совместной чартерной программы по классической схеме перевозки, включающей бесплатный провоз багажа, ручной клади и питание на борту на самолетах Airbus A319 с улучшенным комфортом кресел в трех классах обслуживания – VIP Club, Business Class и эконом класс.

Вылеты осуществляются через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.