"АвтоВАЗ" в третий раз с начала года повысит цены на автомобили

"АвтоВАЗ" с 1 августа повысит цены примерно на 1%.

Как передает Report, об этом рассказал РИА Новости представитель компании "Автомир" - одного из крупнейших дилеров Волжского автозавода.

"АвтоВАЗ" уведомил дилера, что савгуста поднимет цены на все модели примерно на%", - сказал собеседник агентства.Это уже третье повышение цен компании за год. Так, с начала года компания повысила цены на весь модельный ряд в среднем на% в связи с увеличением НДС в России напроцентных пункта. Затем, сиюля, компания подняла натысяч рублей цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, кроме версий Cross."С 1 августа "АвтоВАЗ" поднимет рекомендованные розничные цены на все модели. Они подорожают натысяч рублей, или примерно на%. Седан Granta, например, в базовой комплектации будет стоитьтысячи рублей (рост на%), седан Vesta -тысячи (рост на%), высокий хетчбэк Xray -тысячи рублей (рост на%). Самый дорогой автомобиль в модельном ряде Lada - седан Vesta Sport - подорожает в базовой версии домиллиона рублей (+%)", - рассказал источник агентства на авторынке.По итогам первого полугодия продажи "АвтоВАЗа" в России выросли на% в годовом выражении и составилитысячи машин, в июне же продажи снизились на% - дотысячи штук. При этом в целом продажи новых легковых и легких коммерческих машин по версии АЕБ в России в первом полугодии снизились на% в годовом выражении - дотысячи автомобилей, а в июне снижение рынка составило% - дотысячи штук.