"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

АО "АвтоВАЗ" запустило проект по сборке автомобилей Lada в Азербайджане, планирует собрать там 1,5 тыс. машин в 2024 году.

АО "АвтоВАЗ" запустило проект по сборке автомобилей Lada в Азербайджане, планирует собрать там 1,5 тыс. машин в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба компании со слов главы "АвтоВАЗа" Максима Соколова.

В сообщении говорится о том, что на одной из производственных площадок в Азербайджане организованы зона приема машинокомплектов, сборочный цех и стоянка хранения готовых автомобилей. Персонал, специально нанятый в рамках проекта, прошел необходимое обучение у специалистов из Тольятти.

Открытие локального производства в Азербайджане поможет Lada вернуть долю рынка в этой стране до докризисного уровня и нарастить присутствие бренда, добавил глава автопроизводителя.

"Мы начинаем с Granta и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством Niva - Legend и Travel, тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества, а также семейством Vesta. Годовой объем производства в перспективе нескольких лет может составить до 4-5 тыс. автомобилей", - сказано в сообщении.