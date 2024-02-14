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"Автоваз" ведет переговоры по организации крупноузловой сборки машин Lada в Азербайджане

"Автоваз" ведет переговоры по организации крупноузловой сборки машин Lada в Азербайджане "Автоваз" ведет переговоры по организации крупноузловой сборки автомобилей Lada в Азербайджане.
Бизнес
14 февраля 2024 г. 20:35
Автоваз ведет переговоры по организации крупноузловой сборки машин Lada в Азербайджане

"Автоваз" ведет переговоры по организации крупноузловой сборки автомобилей Lada в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам глава компании Максим Соколов.

"Ведем такие переговоры, и как раз сейчас делегация "Автоваза" в эти дни находится в Азербайджане. Они смотрят производственные мощности наших будущих партнеров. Надеюсь, скажу так осторожно, что весной будут позитивные новости и по этому региону присутствия "Автоваза", - сказал Соколов.

В презентации "Автоваза", представленной в январе, отмечалось, что компания планирует запустить в Азербайджане серийное производство своих автомобилей методом крупноузловой сборки.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "Lada" avtomobilləri istehsal oluna bilər

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