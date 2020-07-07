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Report Georgia

Авторынок: продажи падают, число мошенников растет

Авторынок: продажи падают, число мошенников растет Они связываются с клиентами и под предлогом доставки автомобиля в Баку требуют определенную сумму денег
Бизнес
7 июля 2020 г. 13:41
Авторынок: продажи падают, число мошенников растет

Пандемия коронавируса не обошла стороной и автомобильный рынок Азербайджана. Наглядным примером этого является закрытие действующих в столице авторынков. С другой стороны, возникают проблемы и с ввозом автомобилей из-за рубежа. Ухудшение материального положения людей и ограничение на выход из дома также сказываются на продажах автомобилей.

Эксперт по автомобильному рынку Эльмеддин Мурадлы подтвердил Report, что ситуация на этом рынке ухудшается:

"На авторынках наблюдается большой спад. Столичные авторынки закрыты. В регионах, где не действует строгий карантинный режим, рынки может быть и открыты, но там наблюдается рост цен. Из-за низкой покупательной способности снижены цены на автомобили на интернет-ресурсах. Даже на рынке новых авто наблюдается значительное удешевление. В ценах на наиболее известные модели с начала года и по сегодняшний день наблюдается снижение цен на 10-15 тысяч манатов. Сегодня все большее число автомобилей продается онлайн. В частности, выставляются на продажу крупногабаритные автомобили с большим расходом топлива.

Порою объявления висят несколько месяцев, а покупателей нет. Продавцы автомобилей также признают, что покупательная способность очень низкая. К примеру, машины стоимостью 15 тыс. в январе дешевели на 500-1000 манатов каждую неделю или ежемесячно, и сейчас стоят 10-11 тыс. манатов. Иногда люди хотят срочно продать машину. И вот тогда на арену выходят спекулянты. Они злоупотребляют доверием людей и, убедив их, что ситуация ухудшается, вынуждают продать автомобиль по более низкой цене".

Эксперт также рассказал о случаях мошенничества в этой сфере:

"Параллельно на автомобильном рынке появились мошенники. Они размещают фотографии автомобилей в регионах на своих интернет-ресурсах и указывают низкие цены. К примеру, автомобиль стоимостью 10 тыс. манатов продается срочно за 6-7 тыс. манатов. Они связываются с клиентами и под предлогом доставки автомобиля в Баку требуют определенную сумму денег. Они утверждают, к примеру, что при прохождении поста или на бензин требуются деньги, и просят зачислить на карту 100-200 манатов. После отправки денег потенциальные покупатели уже не могут дозвониться на указанный номер. Поэтому лучше не попадаться на крючок этих мошенников".

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Версия на английском языке Car market: Number of scammers increases as sales go down 
Версия на азербайджанском языке Avtomobil bazarı: Satış azaldıqca dələduzlar artır

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