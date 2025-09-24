Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ассоциация: В Азербайджане наблюдается рост цен на золото

    24 сентября, 2025
    В последние дни в Азербайджане наблюдается рост цен на ювелирные изделия.

    Об этом Report заявил заместитель председателя Ассоциация ювелиров Азербайджана Ровшан Амирджанов.

    По его словам, цены на золото всех проб увеличились по сравнению с предыдущим периодом.

    "Цена золотых изделий 585 пробы сейчас колеблется между 140-160 манатами, 750 пробы - в пределах 180-210 манатов, а самой высшей 999,9 пробы - 220-240 манатов. Это выше показателей предыдущего периода", - отметил он.

    По мнению Амирджанова, наблюдаемый на рынке рост цен на золото всех проб связан с подорожанием этого металла на международных биржах.

