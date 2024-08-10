Ассоциация: Тенденция повышения цен на золото сохранится до конца года

Прогнозируется, что тенденция повышения цен на рынке золота в Азербайджане сохранится до конца этого года.

Об этом Report заявил заместитель председателя правления Ассоциации ювелиров Азербайджана Ровшан Амирджанов.

По его словам, рынок регулируется биржевыми ценами на драгоценные металлы и драгоценные камни.

"В настоящее время цена одной унции золота на Лондонской товарной бирже колеблется между 2 430-2 440 долларов США (4 131-4 148 манатов). Цена 1 грамма золота 999,9 пробы составляет 78 долларов (133 маната), цена 1 грамма золота 750 пробы - 59 долларов (100 манатов), а цена 1 грамма золота 585 пробы составляет 46 долларов (78 манатов). На рынке в Азербайджане 1 грамм золота 999,9 пробы равен 140-150 манатов, золота 750 пробы - 130-150 манатов, золота 585 пробы - 100 манатов", - отметил он.

По словам Амирджанова, в ближайшее время ожидается, что цена одной унции золота на мировом рынке превысит 2 500 долларов: "Наибольший спрос наблюдается на слитки и монеты 999,9 пробы, которые чаще всего покупаются в качестве инвестиционного инструмента".