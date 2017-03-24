Арабские инвесторы в этом году вложат в экономику Турции 70 млрд долларов

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Стамбуле (Турция) прошел традиционный турецко-арабский экономический форум.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в форуме участвовали почти 500 инвесторов из арабских стран.

Предприниматели встретились с турецким вице-премьером Мехметом Шимшеком. Он призвал арабских инвесторов активно вкладывать в экономику страны.

По его словам, правительство ожидает, что объем инвестиций в экономику Турции со стороны арабских бизнесменов в этом году составит 70 млрд долларов.

Отметим, что турецко-арабский экономический форум проводится с 2005 года.