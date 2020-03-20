Apple ограничила продажу гаджетов в одни руки

Американская компания Apple ограничила онлайн-продажу iPhone до двух смартфонов в одни руки на фоне вспышки коронавируса, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

Ограничение на продажу введено в ряде стран, включая США и Китай.

С помощью проверки в интернет-магазине компании удалось выяснить, что выпадающее меню не дает покупать более двух одинаковых моделей iPhone.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.