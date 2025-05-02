АПБА: Разработаны системы управления безопасностью пищевых продуктов для экспорта в Китай

Азербайджан направил китайской стороне отчет о внедрении систем управления безопасностью пищевых продуктов в контексте будущего экспорта в КНР.

Азербайджан направил китайской стороне отчет о внедрении систем управления безопасностью пищевых продуктов в контексте будущего экспорта в КНР.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Баларагим Гулиев на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.

По его словам, в целях обеспечения выхода азербайджанских предпринимателей, в том числе занятых в сфере агробизнеса, на китайский рынок с его значительным потребительским потенциалом, был проведен ряд встреч и подписаны соответствующие протоколы:

"Китайской стороне был представлен подробный отчет о разработке систем управления безопасностью пищевых продуктов, который был принят. Надеемся, что в ближайшее время отечественные предприниматели получат возможность осуществлять деятельность в данной сфере внешней торговли".