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АПБА: Разработаны системы управления безопасностью пищевых продуктов для экспорта в Китай

АПБА: Разработаны системы управления безопасностью пищевых продуктов для экспорта в Китай Азербайджан направил китайской стороне отчет о внедрении систем управления безопасностью пищевых продуктов в контексте будущего экспорта в КНР.
Бизнес
2 мая 2025 г. 13:50
АПБА: Разработаны системы управления безопасностью пищевых продуктов для экспорта в Китай

Азербайджан направил китайской стороне отчет о внедрении систем управления безопасностью пищевых продуктов в контексте будущего экспорта в КНР.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Баларагим Гулиев на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.

По его словам, в целях обеспечения выхода азербайджанских предпринимателей, в том числе занятых в сфере агробизнеса, на китайский рынок с его значительным потребительским потенциалом, был проведен ряд встреч и подписаны соответствующие протоколы:

"Китайской стороне был представлен подробный отчет о разработке систем управления безопасностью пищевых продуктов, который был принят. Надеемся, что в ближайшее время отечественные предприниматели получат возможность осуществлять деятельность в данной сфере внешней торговли".

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Версия на азербайджанском языке AQTA: Çinə məhsul ixracı üçün qida təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri hazırlanıb

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