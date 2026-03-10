Антимонопольный орган проверяет возможные нарушения в службе мелиорации

Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком инициировало расследование в отношении Региональной службы водной мелиорации, подведомственной Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Антимонопольное агентство, проверка проводится в связи с возможным нарушением законодательства о конкуренции.

Предметом проверки является соблюдение требований статьи 39.7 Кодекса о конкуренции.

Согласно данной статье, субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность, обязаны в установленном порядке и в определенные сроки представлять в орган по конкуренции финансовую отчетность о результатах своей деятельности.