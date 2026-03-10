Антимонопольный орган проверяет возможные нарушения в службе мелиорации
Бизнес
- 10 марта, 2026
- 13:19
Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком инициировало расследование в отношении Региональной службы водной мелиорации, подведомственной Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на Антимонопольное агентство, проверка проводится в связи с возможным нарушением законодательства о конкуренции.
Предметом проверки является соблюдение требований статьи 39.7 Кодекса о конкуренции.
Согласно данной статье, субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность, обязаны в установленном порядке и в определенные сроки представлять в орган по конкуренции финансовую отчетность о результатах своей деятельности.
Последние новости
14:17
Фото
Грузовики с гумпомощью для Ирана пересекли госграницу в Астаре - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
14:12
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 14 человек - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
14:04
Песков: Трехсторонней встречи по Украине на этой неделе не ожидаетсяВ регионе
13:59
СМИ: Гросси на этой неделе посетит РоссиюДругие страны
13:50
Госагентство возбудило дело против "Азеришыг" после жалоб гражданФинансы
13:49
Fitch Ratings: Азербайджан может выбрать двухуровневую модель для цифровой валюты - ЭКСКЛЮЗИВФинансы
13:46
Фото
Видео
Около 200 граждан Азербайджана эвакуированы из Ближнего Востока в Баку - ОБНОВЛЕНО-2Инфраструктура
13:46
Цены на газ в Европе ускорили падение до 16% - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
13:43