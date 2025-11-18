Антимонопольное ведомство Азербайджана выявило масштабный обман при продаже бытовой техники

Государственное агентство по антимонопольному надзору и защите прав потребителей при президенте Азербайджана приняло меры в отношении шести хозяйствующих субъектов за нарушения требования конкурентного законодательства.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, на основании поступивших жалоб было проведено предварительное расследование деятельности ООО "Baku Electronics", "ABC Telecom", "Trust Lux", а также индивидуальных предпринимателей Парвиза Гулиева, Вюсала Гурбанова и Дадаша Велиева. Проверки выявили многочисленные факты недобросовестной конкуренции, что привело к возбуждению административных дел и принятию соответствующих мер.

Расследование установило, что "Baku Electronics" вводил потребителей в заблуждение при рекламе и продаже бытовой техники и электроники марки "YOSHIRO", создавая впечатление, что продукция произведена в Японии, используя выражения "Японская традиция" и "Японское качество", хотя фактическими странами производства являются Китай и Узбекистан. Кроме того, компания предоставляла недостоверную информацию о преимуществах продукции, нарушив тем самым требования Кодекса о конкуренции Азербайджанской Республики.

Аналогичную схему использовала компания "ABC Telecom", которая продавала обогреватели марки "HOFFMANN", создавая у покупателей ложное представление о немецком происхождении продукции.

Компания "Trust Lux" представляя санитарно-технические изделия под брендом "Y.A.Ş" как произведенные в Турции, вводя потребителей в заблуждение. С этой целью использовались соответствующие обозначения и изображения, ассоциирующиеся с турецким производством, хотя вся продукция фактически была изготовлена в Китае.

Ряд нарушений был связан с незаконным использованием товарных знаков и географических указаний. Так, предприниматель Парвиз Гулиев незаконно использовал товарный знак "ZAGAR BAKU" в рекламных кампаниях в социальных сетях и на объекте своей деятельности. Вюсал Гурбанов был уличен в продаже контрафактных кондиционеров под названием "AUXs", незаконно используя зарегистрированный товарный знак "AUX", принадлежащий другому производителю. Особый резонанс вызвало дело Дадаша Велиева, который незаконно использовал географическое указание "Ивановка" на молочной продукции, не имея на это законных оснований. Ивановка известна в Азербайджане как центр производства высококачественной экологически чистой молочной продукции, и использование этого названия было направлено на незаслуженное повышение статуса товара.

По результатам расследования всем нарушителям выданы обязательные предписания об устранении выявленных нарушений и недопущении их повторения в будущем.

Материалы по делу о продаже контрафактных кондиционеров "AUXs" предпринимателем Вюсалом Гурбановым направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.