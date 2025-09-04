Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Бизнес
    • 04 сентября, 2025
    • 15:59
    Андрей Иванов: Баку впечатляет участников ICPC одной из лучших архитектур в мире

    Мировой финал Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC), проходящий в Баку, стал не только ареной интеллектуального соревнования для студентов из более чем ста стран, но и витриной культурного и архитектурного богатства столицы Азербайджана.

    Как сообщает Report,  об этом заявил старший вице-президент JetBrains по человеческим ресурсам, исследованиям и инвестициям Андрей Иванов на пресс-конференции, посвященной мировому финалу ICPC, проходящему в Баку.

    "Мы видели это соревнование во многих странах, ведь поддерживаем ICPC уже очень давно. Участие в нем - настоящий трамплин: если суметь воспользоваться этой возможностью, она может стать началом больших перемен. Да, это потребует усилий от всех здесь, в Азербайджане, но уже сегодня сделан очень хороший первый шаг", - отметил А. Иванов.

    Он также подчеркнул значение международного признания Баку: "Представьте, многие участники - из более чем ста стран, которые сейчас соревнуются здесь - возможно, раньше никогда не слышали об Азербайджане и не бывали в нем. Теперь они знают об этой стране, об этом городе, о его истории и красоте. Они могут вернуться, полюбить это место и захотеть построить здесь бизнес. Этот прекрасный город, с одной из лучших архитектур, которую я когда-либо видел в мире, станет известен еще большему числу людей. Именно поэтому это событие так важно для Азербайджана", - добавил он.

    Лента новостей