Анар Новрузов: Привлечение иностранных инвестиций - один из ключевых приоритетов АИХ

Трансформация государственных предприятий и привлечение иностранных инвестиций остаются основными целями Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).

Как сообщает Report, об этом руководитель департамента производства и природных ресурсов АИХ Анар Новрузов заявил в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

По его словам, холдинг управляет крупнейшими госкомпаниями страны, формирует наблюдательные советы и комитеты, утверждает бюджеты, устанавливает ключевые показатели эффективности и контролирует их выполнение.

"Вся информация интегрирована в платформу "Общая информационная система", что позволяет руководству отслеживать результаты в еженедельном, месячном и годовом разрезе. Компании проходят международный аудит, решения принимаются на основе точных данных", - отметил Новрузов.

Он подчеркнул, что АИХ прошел комплексную оценку ОЭСР, по итогам которой был составлен план действий по повышению прозрачности и отчетности госструктур.

"Важнейшим направлением холдинга является привлечение инвестиций. С партнерами из Ближнего Востока создана платформа на $1 млрд, с казахстанским "Самрук-Казына" учрежден фонд в размере $300 млн. Кроме того, ведутся переговоры с китайскими корпорациями SASAC, FiberHome и Xinhua Group о совместных проектах.

Наша цель - увеличить стоимость государственных предприятий, усилить управление данными и через стратегическое партнерство привлечь в Азербайджан новые иностранные инвестиции", - добавил он.