    Анар Новрузов: Привлечение иностранных инвестиций - один из ключевых приоритетов АИХ

    Бизнес
    • 23 сентября, 2025
    • 12:13
    Анар Новрузов: Привлечение иностранных инвестиций - один из ключевых приоритетов АИХ

    Трансформация государственных предприятий и привлечение иностранных инвестиций остаются основными целями Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).

    Как сообщает Report, об этом руководитель департамента производства и природных ресурсов АИХ Анар Новрузов заявил в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    По его словам, холдинг управляет крупнейшими госкомпаниями страны, формирует наблюдательные советы и комитеты, утверждает бюджеты, устанавливает ключевые показатели эффективности и контролирует их выполнение.

    "Вся информация интегрирована в платформу "Общая информационная система", что позволяет руководству отслеживать результаты в еженедельном, месячном и годовом разрезе. Компании проходят международный аудит, решения принимаются на основе точных данных", - отметил Новрузов.

    Он подчеркнул, что АИХ прошел комплексную оценку ОЭСР, по итогам которой был составлен план действий по повышению прозрачности и отчетности госструктур.

    "Важнейшим направлением холдинга является привлечение инвестиций. С партнерами из Ближнего Востока создана платформа на $1 млрд, с казахстанским "Самрук-Казына" учрежден фонд в размере $300 млн. Кроме того, ведутся переговоры с китайскими корпорациями SASAC, FiberHome и Xinhua Group о совместных проектах.

    Наша цель - увеличить стоимость государственных предприятий, усилить управление данными и через стратегическое партнерство привлечь в Азербайджан новые иностранные инвестиции", - добавил он.

    Анар Новрузов привлечение инвестиций инвестфорум
    AİH rəsmisi: "Xarici sərmayələrin cəlbi əsas hədəfimizdir"
    Anar Novruzov: Attracting foreign investment - one of key priorities of AIH

