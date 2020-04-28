Американские автопроизводители согласовали график возобновления работы

Американские автопроизводители рассматривают в качестве возможной даты возобновления работы заводов в США 18 мая.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, в последние дни представители руководства General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler Automobiles обсуждали возможный график возобновления производства, предварительно проведя переговоры с лидерами профсоюза работников автомобильной промышленности UAW и губернатором штата Мичиган.

Напомним, что производство было остановлено из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что 18 мая будут запущены все американские заводы вышеуказанных производителей, даже если эти предприятия находятся на территории тех штатов, где режим самоизоляции будет снят раньше. За оставшееся до возобновления работы время автопроизводители смогут завершить согласование с профсоюзами правил по безопасности труда с учетом новых условий, а поставщики успеют подготовить необходимое оборудование и запчасти. После возобновления работы рабочие будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а рабочие места будут оборудованы разделительными барьерами для предотвращения возможных контактов.

Зарубежные автопроизводители, работающие в США, запланировали другие сроки запуска производства. Toyota Motor запустит часть работ уже 4 мая, Honda Motor —11 мая.