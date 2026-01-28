Amazon сократит еще 16 тысяч сотрудников
Бизнес
- 28 января, 2026
- 15:01
Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, объявил о планах сократить еще примерно 16 тыс. должностей после октябрьских увольнений.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.
"Сокращения, которые мы проводим сегодня, затронут примерно 16 тыс. должностей в Amazon, и мы снова прилагаем все усилия, чтобы поддержать всех, чьи должности затронуты этими изменениями", - сказано в сообщении.
