Alibaba устранила выявленные в КНР антимонопольные нарушения

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding отказался от монополистических практик.

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding отказался от монополистических практик.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, так заключило Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) страны по итогам оценки устранения выявленных более трех лет назад нарушений.

В частности, Alibaba больше не заставляет продавцов сотрудничать на условиях эксклюзивности, усовершенствовала сервисы для покупателей и стимулировала конкуренцию среди онлайн-платформ, сообщил антимонопольный регулятор.

SAMR отметило "эффективные результаты" реформирования деятельности компании и добавило, что будет предоставлять ей рекомендации, продолжит контроль за ее работой и поможет ей повысить уровень комплаенса.

Власти начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba в 2020 году, а менее чем через год заключили, что компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке, и оштрафовали ее на рекордные $2,8 млрд.

ADR Alibaba дорожают на 4,4% на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу.