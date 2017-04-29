Али Ихсан Генч: В Азербайджане существует потребность в создании Эксимбанка

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня существует необходимость в оживлении строительного сектора Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Общественного союза предпринимателей и промышленников Азербайджана и Турции (TÜİB) на заседании общего собрания организации в Баку.

Председатель отметил, что в Азербайджане растет число лиц, не имеющих жилья: "К сожалению, сегодня нет оживления в строительном секторе. Техника припаркована. По нашим расчетам, существует потребность в строительстве 250-300 тысяч домов. В некоторых домах живут по несколько семей".

"Если в 2013-2014 годы в стране производилось 5,3 млн тонн цемента, в прошлом году эта цифра упала до 2,2 млн", - сказал глава TÜİB.

По его словам, в Азербайджане существует потребность в создании Экспортно-импортного банка (Эксимбанк): "На сегодняшний день для инвестиций нужны гарантии. Думаю, настало время для учреждения Эксимбанка".