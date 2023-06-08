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Али Асадов: Развитие сотрудничества с партнерами по ЕАЭС в числе наших приоритетов

Али Асадов: Развитие сотрудничества с партнерами по ЕАЭС в числе наших приоритетов Развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.
Бизнес
8 июня 2023 г. 17:48
Али Асадов: Развитие сотрудничества с партнерами по ЕАЭС в числе наших приоритетов

Развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, выступая в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Сочи 8 июня.

Он отметил, что основополагающим вектором взаимоотношений выступает торгово-экономическое взаимодействие.

"По итогам прошлого года товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС увеличился на 31% и составил 4,7 млрд долларов. Доля стран-членов ЕАЭС во внешнеторговом обороте Азербайджана составила около 9%. В январе-апреле текущего года прирост товарооборота составил 38%", - сказал премьер-министр.

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Версия на английском языке PM: Development of cooperation with EAEU partners is among Azerbaijan's priorities
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "Avrasiya İqtisadi Birliyi üzrə əməkdaşlığın inkişafı prioritetlərimizdəndir"

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