Али Асадов: Развитие сотрудничества с партнерами по ЕАЭС в числе наших приоритетов

Развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.

Развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, выступая в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Сочи 8 июня.

Он отметил, что основополагающим вектором взаимоотношений выступает торгово-экономическое взаимодействие.

"По итогам прошлого года товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС увеличился на 31% и составил 4,7 млрд долларов. Доля стран-членов ЕАЭС во внешнеторговом обороте Азербайджана составила около 9%. В январе-апреле текущего года прирост товарооборота составил 38%", - сказал премьер-министр.