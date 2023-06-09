Али Асадов: Расходы на обеспечение продовольственной безопасности увеличены на 40%

В госбюджете Азербайджана на 2023 год расходы на обеспечение продовольственной безопасности увеличены на 40% по сравнению с 2022 годом.

В госбюджете Азербайджана на 2023 год расходы на обеспечение продовольственной безопасности увеличены на 40% по сравнению с 2022 годом.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов заявил во время выступления на пленарном заседании III Евразийского конгресса в Сочи.

А.Асадов подчеркнул, что на фоне вызовов, с которыми на данном этапе столкнулось человечество, в том числе, таких как изменение климата, глобальное потепление, нарушение логистических цепочек, удорожание производственных ресурсов и транспортных тарифов, вопрос необходимости обеспечения продовольственной безопасности достиг беспрецедентного уровня для всех стран мира.

Премьер-министр отметил, что в этой связи надежное обеспечение продовольственными продуктами населения страны определено президентом Азербайджана как одно из основных направлений экономической политики.