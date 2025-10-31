Айнур Айхан: Сотрудничество Азербайджана и Турции принесет долгосрочные результаты - ЭКСКЛЮЗИВ

Объединение глубоких знаний и опыта турецкой промышленности с производственным потенциалом азербайджанского рынка может обеспечить положительные результаты.

Об этом Report заявила член Совета Стамбульской промышленной палаты (İSO) Айнур Айхан.

По ее словам, с учетом того, что Турция осуществляет производство, ориентированное в основном на экспорт на европейский рынок, она обладает серьезной дисциплиной и системой управления в этой области: "Я верю, что при объединении этого опыта с производственным потенциалом и конкурентной средой азербайджанского рынка можно достичь очень хороших результатов. Здесь главный вопрос - правильно согласовать соответствующие секторы друг с другом".

Айхан считает, что правильный анализ промышленных трендов будущего сыграет важную роль в этом процессе: "На глобальном уровне на переднем плане находятся фактор Китая на Востоке и США на Западе. Китай конкурирует по цене, а США - по количеству и объему производства. Мы же должны определить более эффективный механизм производства и продаж между этими двумя моделями в нашем ближайшем географическом окружении".

Она отметила, что текущие шаги в этом направлении являются лишь начальной стадией:

"Это не процесс, который даст результат завтра, но это очень важный шаг в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В настоящее время мы создаем основу для знакомства, взаимодействия и развития будущего сотрудничества".

По мнению Айхан, можно увеличить экономические ценности в регионе с помощью принципа "экономики равного распределения":

"Мир меняется - старые книги закрываются, пишется новая история. Для правильного направления этих изменений необходимы дальновидность, точный анализ, терпение, труд и сотрудничество. Только таким путем тюркские государства, в том числе Азербайджан и Турция, могут играть важную роль в промышленной интеграции".

Она добавила, что каждое тюркское государство должно определить свои отраслевые приоритеты:

"Например, Азербайджан может специализироваться в энергетическом секторе, другое тюркское государство - в сельском хозяйстве, а третье - в химии или других областях".